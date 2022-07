Rinnovo Fabian Ruiz: rilancio del Napoli a fine mercato! ADL alza le cifre, la mossa dell'agente | ESCLUSIVA

Il Napoli tratta il rinnovo di Fabian Ruiz. Arriva l'annuncio dal nostro Bruno Galvan durante la trasmissione Speciale Calciomercato su CalcioNapoli24 Tv (Canale 79 del digitale terrestre).

Rinnovo Fabian Ruiz Napoli: rilancio di ADL

Calciomercato Napoli - Il Napoli non vuole perdere a zero Fabian Ruiz e tratta il rinnovo o la cessione del calciatore spagnolo. Secondo quanto appreso in esclusiva dal nostro Bruno Galvan di CalcioNapoli24, sono stati ripresi i contatti tra il Napoli e Fabian Ruiz per il rinnovo. Contatti diretti tra tra Giuntoli e l'entourage dello spagnolo.

Al momento però Fabian si sta guardando intorno e per andare via, il Napoli ha ribadito che dovrà portare almeno 40 milioni di euro di offerta. Il Napoli dopo il no prima offerta di rinnovo con clausola, ha confermato agli agenti di avere pronta una nuova offerta a mercato chiuso.

Infatti, il Napoli ha pronta l'offerta per il rinnovo di Fabian Ruiz dopo la chiusura del mercato estivo. Si parla di uno stipendio da 3.5 milioni più bonus totale che si avvicina ai 4 netti senza clausola rescissoria per 4 anni fino al 2027. Diventerebbe tra i giocatori più pagati del Napoli. Situazione in evoluzione, fermo restando che Fabian Ruiz ad oggi vorrebbe andare a scadenza di contratto col Napoli.