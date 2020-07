Repubblica - Offerta da 65 milioni di euro per Koulibaly, De Laurentiis ha detto 'no' al City: atteso il rilancio

Ultime calciomercato Napoli - Koulibaly in sette anni ha fatto tanta strada, è diventato un leader passando tra le difficoltà e le soddisfazioni: il percorso d’ambientamento con Benitez, la crescita nell’era Sarri in cui ha segnato anche il gol che ha fatto sognare lo scudetto, l’ammutinamento e la crisi con Ancelotti fino al riscatto con la vittoria della Coppa Italia, in mezzo il fascino della Premier con le offerte di Southampton, Chelsea e Manchester United rifiutate da De Laurentiis.

Adesso c'è l'offerta del Manchester City, al momento rifiutata da De Laurentiis come rivela Repubblica:

Stasera dovrà migliorare il dato insieme a Manolas. La coppia ha giocato poco e questo potrebbe rappresentare un rimpianto, qualora Koulibaly partisse. Il Manchester City ha offerto 65 milioni di euro. De Laurentiis vuole di più, quindi solo un rilancio potrà cambiare la situazione. «Ma io adesso penso a chiudere bene questa annata» , taglia corto il difensore.