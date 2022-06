Il portale di Repubblica tra gli aggiornamenti di calciomercato spica anche la notizia del rinnovo col Napoli di Alex Meret.

Alex Meret rinnova con il Napoli. Il portiere ha raggiunto un accordo fino al 2027 e sarà lui il titolare nella prossima stagione. Ospina è destinato al Real Madrid come riserva di Courtois e per il ruolo di vice-Meret il favorito è Salvatore Sirigu, anche se non è da escludere la possibilità di una pista estera.