Repubblica - Koulibaly, tensione City-Napoli: gli inglesi non vogliono trattare direttamente con ADL dopo lo sgarro per Jorginho

Calciomercato Napoli - Con Arkadiusz Milik prossimo alla cessione, restano ancora ben 7 scontenti in casa Napoli. Uno di questi, come riferisce La Repubblica oggi in edicola, è Kalidou Koulibaly:

Resta o va via? La sua cessione pareva certa ed è invece tornata in discussione, per le storie tese che continuano a frenare il dialogo a distanza tra Napoli e City. Il club inglese non vuole trattare direttamente con De Laurentiis, dopo lo sgarbo subito due anni fa sul mercato per Jorginho, prima promesso alla squadra di Manchester e poi ceduto con un colpo di mano al Chelsea: nell’ambito della telenovela Sarri. Il presidente da parte sua vuole ricavare il massimo dalla partenza del difensore senegalese e valuta il suo cartellino almeno 80 milioni, a fronte di un’offerta che non ha ancora superato i 60. Sullo sfondo c’è pure il Paris Saint Germain, che però non ha mai affondato davvero il colpo. Per questo KK rimane in bilico e (per ora) a disposizione di Gattuso.