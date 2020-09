Repubblica - Addio Milik, ci siamo! Ma restano ancora 7 scontenti in rosa: la lista

Calciomercato Napoli - Telenovela agli sgoccioli per Arkadiusz Milik, con un trasferimetno alla Roma ormai sempre più vicino. Il club partenopeo incasserà circa 25 milioni di euro da questa cessione, ma è ancora in salita la strada per quanto riguarda le cessioni. Perché come riferisce La Repubblica oggi in edicola, ci sono ancora sette scontenti in casa Napoli.

Mercato Napoli, ci sono 7 scontenti in rosa

Parliamo precisamente di Kalidou Koulibaly, Faouzi Ghoulam, Nikola Maksimovic, Kevin Malcuit, Fernando Llorente, Amin Younes e Adam Ounas. Tutti nomi in lista di sbarco e per i quali il Ds Cristiano Giuntoli sta lavorando assiduamente alla ricerca di una soluzione.