Repubblica - James Rodriguez, Florentino aspetta un'offerta dalla Premier: il Napoli insiste sul prestito

Calciomercato Napoli - Il primo obiettivo del Napoli sul mercato è James Rodriguez. Inutile nascondersi, gli azzurri cercano di convincere il Real Madrid che resta fermo nella sua decisione. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.

Il top player colombiano continua a essere separato in casa in Spagna e ha dato da tempo la sua disponibilità a indossare la maglia azzurra, in attesa di sviluppi che però potrebbero farsi attendere addirittura fino a dopo Ferragosto. Florentino Perez non si è arreso e confida infatti in qualche offerta economica allettante dalla Premier o dal Psg, di cui per il momento non c’è però traccia. Il Napoli è alla finestra e insiste per avere James Rodriguez in prestito, per avere la possibilità di investire il tesoro accumulato con le cessioni di Hamsik, Inglese, Sepe, Grassi, Vinicius, Diawara e Rog (a cui stanno per aggiungersi quelle di Verdi, Ounas e forse di Hysaj) su un altro campione: il centravanti da 30 gol di cui ha disegnato l'identikit De Laurentiis.