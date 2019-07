Repubblica - James finisce le vacanze venerdì: ADL deve fare in fretta, dentro o fuori entro fine settimana

Ultimissime notizie Napoli calcio: continua la telenovela su James Rodriguez al Napoli. L'edizione odierna del quotidino La Repubblica stamattina approfondisce la trattativa tra le parti e si sofferma sulla strategia di Aurelio De Laurentiis, alle prese con una lunga e complicata partita a scacchi con il suo collega Florentino Perez. Una strategia pericolosa, che rischia di arenarsi di fronte all'inserimento in extremis dell'Atletico Madrid, favorito proprio dai tentennamenti prolungati di De Laurentiis

JAMES RODRIGUEZ-NAPOLI: DENTRO O FUORI

Calciomercato Napoli, secondo quanto scrive la Repubblica, entro la fine della settimana sapremo se James Rodriguez verrà al Napoli oppure no. Dentro o fuori, questione di giorni. "De Laurentiis starebbe affilando gli artigli per sferrare l’assalto decisivo al top player colombiano e per strapparlo alla concorrenza, trovando finalmente l’accordo con il Real. Questione di giorni, pare. Dentro (o fuori) al massimo entro la fine di questa settimana, anche se Ancelotti predica prudenza e prevede una trattativa ancora lunga".

"Nel frattempo James Rodriguez sta per terminare le sue vacanze a Bogotà e da venerdì prossimo dovrebbe rimettersi a disposizione del Real. Il campione colombiano ha dato da due mesi la sua disponibilità a indossare la maglia azzurra e non ha cambiato idea, anche se si augurava una conclusione più veloce della trattativa".