Repubblica - Inter-Napoli, Bereszynski sarà già a disposizione: ecco quando arriva in azzurro

Calciomercato Napoli - Arrivano buone notizie in vista di Inter-Napoli, quando gli azzurri ripartiranno con gli impegni del campionato. Con un nuovo terzino in più: infatti, Cristiano Giuntoli sta chiudendo il colpo Bereszynski per rinforzare il ruolo di vice Di Lorenzo.

Calciomercato Napoli, Bereszynski c'è con l'Inter

Infatti, come scrive l'edizione odierna napoletana di Repubblica, Bereszynski è in arrivo al Napoli:

Passi avanti pure per Rrahmani, che ha finalmente ricominciato almeno part time con il resto della squadra e presto potrà accelerare i tempi, con la quasi certezza di essere convocato per la sfida del 4 gennaio a Milano con l’Inter. Per la trasferta di San Siro sarà inoltre disponibile il terzino polacco Bereszynski, il cui arrivo in prestito dalla Samp sarà ufficializzato alla riapertura del calcio mercato.