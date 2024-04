Repubblica - In casa Napoli sono tutti già rassegnati all’addio di Osimhen, la strategia di De Laurentiis

Calciomercato SSC Napoli - Victor Osimhen è conteso tra il Paris Saint Germain e almeno un paio di top club della Premier League. Ne parla Repubblica.

A Castel Volturno sono tutti già rassegnati all’addio di Osimhen:

“Agevolati dalla clausola rescissoria da 120 milioni fissata per l’addio ormai inevitabile del cannoniere nigeriano, al termine di un lungo ciclo di quattro stagioni che è stato esaltato dalla conquista dello scudetto.

Privarsi in colpo solo di entrambe le stelle della squadra sarebbe però poco conveniente per Adl pure dal punto di vista economico, oltre che tecnico. Per questo il presidente ha ben chiara la strategia da seguire sul fronte delle cessioni”