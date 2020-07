Repubblica - Giuntoli avvisa Gattuso in ritiro, accordo in tasca con Osimhen! Countdown per le visite, Napoli sicuro del primo colpo

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi sulla trattativa per Osimhen. Secondo quanto riferisce Repubblica il contratto è da rifinire con il nuovo agente Ogni momento può essere quello giusto, ormai, anche se dalla SSC Napoli filtra come è normale che sia cautela: in attesa delle visite mediche e della firma. Entro la fine della settimana potrebbe arrivare però la fumata bianca per l’acquisto di Victor Osimhen, dopo i passi avanti compiuti durante il vertice di due giorni fa in Sardegna, su un lussuoso yacht ancorato al largo della Costa Smeralda.

