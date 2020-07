Repubblica - Gentlemen's agreement Lille-Ssc Napoli, pronto lo scambio Ounas-Gabriel!

Mercato Napoli le ultimissime oggi. Secondo l'edizione odierna di Repubblica il Napoli è a un passo dall’acquisto di Victor Osimhen per circa 55 milioni.

Tra le parti c’è un gentlemen’s agreement, visto che le due società si dovrebbero scambiare più avanti altri due giocatori: l’attaccante Ounas e il difensore brasiliano Gabriel, con valutazioni da concordare. I francesi sono però nei guai per il fair play finanziario e avevano bisogno di monetizzare in fretta attraverso la cessione della loro stellina. Osimhen sarà il colpo più costoso della storia del Napoli e fa effetto che De Laurentiis lo metta a segno al termine di un campionato storto, in cui la sua squadra ha fallito dopo tre partecipazioni di fila la qualificazione per la Champions.