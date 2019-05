Repubblica, Corbo annuncia: "Se Raiola porta una buona offerta il Napoli vende Insigne e si fionda su Lozano. Hysaj può andare alla Juve con Sarri"

Antonio Corbo ha fatto il punto della situazione nel suo consueto editoriale su Repubblica: "La prossima stagione in sette nodi"

I l nuovo ciclo del Napoli è cominciato sabato a Bologna, prima della partita. Ancelotti accetta un compromesso con se stesso: rischia una formazione sbagliata per dare l’ultima opportunità a Insigne e Verdi.

Vuol capire quanto davvero valgano nel suo progetto. Ma si arrende presto. Li ritira nei primi minuti della ripresa. Verdi è ormai fuori, la società deve sistemarlo altrove per risparmiare un ingaggio e recuperare qualcosa dei 25 milioni spesi un anno fa. Insigne rimane invece il primo e più ingarbugliato nodo tra i sette da sciogliere per la prossima stagione.

1) L’incontro del Primo Maggio nel salone panoramico di casa Ancelotti con presidente, giocatore e l’ingombrante agente Raiola ha scongiurato il rischio di una polemica tra Insigne e il Napoli, come tra Icardi e l’Inter.

Salvi i rapporti personali, è stato facile eliminare gli equivoci sul mercato. Per Insigne dopo i 70 milioni vagamente offerti dal Liverpool a De Laurentiis attraverso il padre del giocatore non vi sono richieste. Erano i primi giorni di aprile. Quella proposta, così informale, non ha avuto seguito. Oggi Insigne è un punto interrogativo. Colpa di tutti. Talento puro del calcio italiano, si sente accerchiato da fantasmi: soffre la concorrenza di Mertens, non sopporta il gelo dei tifosi, ritiene di essere incompreso nei suoi valori tecnici dal club. Mica vero. Ci si è messo Ancelotti cambiandogli spesso posizione: esterno sinistro, rifinitore, attaccante in linea con Mertens o Milik nel 4-4-2. Oggi qual è il ruolo di Insigne? È il Napoli la sua squadra ideale? È lui il leader in campo e fuori?

Vanno risolti questi dubbi, prima di delineare il Napoli 2020. Se davvero Raiola porta una offerta congrua, il Napoli incassa e cerca Lozano, nella stessa agenzia dell’ex cameriere di Haarlem.

Altrimenti Insigne rimane a Napoli. E tocca ad Ancelotti ricostruirlo.

Ha bisogno di fiducia, di sentirsi al centro del progetto e di giocare in un modulo adatto al lui. 4-3-3 come con Zeman e Sarri o nel 4-2-3-1.

2) Milik è un altro nodo. Non sono pochi 17 gol senza rigori ma è inquietante il ritardo nelle conclusioni. Non è pronto in area nell’attimo fatale. Arriva al tiro un secondo dopo. Una psicoterapeuta lo spiega con il ricordo dei due infortuni, ormai guariti: è ancora un po’ contratto, bisogna attendere che si lanci nelle mischie con l’irruenza dei veri bomber.

3) La mancata vendita di Insigne può bloccare l’acquisto di un attaccante di valore.

Comprensibile l’interesse per Quagliarella, il bomber del momento, 37 anni nel prossimo gennaio, ma integro.

4) Fabiàn Ruiz non è un regista.

Ha sempre un tocco in più prima di far ripartire il gioco. Ancelotti per fortuna punta su Zielinski, bella scoperta. Non proprio un regista, ma di sicuro un centrale importante.

L’addio di Hamsik ha favorito la sua esplosione. Gran giocatore: prontezza, cambio di passo, progressione ed anche tiro. Al centro tra Allan e Fabiàn costituisce una ideale mediana del 4-3-3.

5) Urgenti due terzini da abbinare a Malcuit e Ghoulam. Due che abbiano contrasto ma anche potenza sulle fasce, come chiede Ancelotti.

6) Hysaj e Mario Rui saranno ceduti. Il primo alla Juve, se ci va Sarri. Sono fuori del programma.

Qualche attrito c’è stato. Ma sono i migliori amici del capitano Insigne.

7) La parte decisiva tocca ad Ancelotti. Deve assicurare con il preparatore una più costante freschezza atletica. Ma anche una maggiore tensione agonistica, come chiede anche il presidente.

Ha gestito campioni all’estero, grandi professionisti.

Qui non ha evitato la flessione di marzo e aprile. Chiamatele motivazioni. Ma non possono più mancare.