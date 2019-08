Real Madrid, Brahim Díaz ko! AS: James e Bale verso la permanenza a Madrid

Come andrà a finire la storia ormai infinita che riguarda James Rodriguez, trequartista colombiano del Real Madrid, ed il Napoli interessato ad averlo in rosa da ormai due mesi? Dopo i tanti capitoli già vissuti, se ne aggiunge un altro: l’infortunio di Brahim Díaz, centrocampista spagnolo del Real Madrid. Ne parla AS.

James-Napoli, il ko di Brahim complica le cose?

Brahim Díaz ha subito una nuova lesione muscolare durante l'allenamento di lunedì e resterà fermo tra le tre e le quattro settimane: "Dopo i test effettuati oggi, al nostro giocatore Brahim Díaz è stata diagnosticata una lesione muscolare nel retto anteriore destro", questo il comunicato ufficiale del club. E ora?

AS prova a fare il punto della situazione sulla vicenda: