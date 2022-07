Raspadori al Napoli convince per la duttilità: nel 4-2-3-1 di Spalletti può giocare in tre ruoli!

Calciomercato Napoli, aggiornamenti sulla trattativa Raspadori. Oggi sul quotidiano La Repubblica si afferma senza mezzi termini che è Giacomo Raspadori l'identikit ideale del calciatore cercato dal Napoli per rinforzare il reparto d'attacco.

Raspadori al Napoli, Spalletti con il 4-2-3-1

Questo perché "è giovane e di talento. Costa tanto, ma avrebbe un ingaggio da 2,5 milioni di euro che rientrerebbe nei parametri del Napoli". Ciò che più convince di Raspadori, però, è la sua duttilità offensiva, che intriga particolarmente mister Luciano Spalletti.

Con Raspadori al Napoli, Spalletti potrebbe adottare il modulo 4-2-3-1 e farlo giocare eventualmente anche da prima punta o da esterno sinistro, oltre che da trequartista. Se l'accordo con il giocatore non sembra un problema, però, De Laurentiis dovrà convincere il Sassuolo a lasciarlo partire, sperando che la volontà del giocatore possa fare la differenza, come è stato per Scamacca.

Ovviamente, prima di comprare il Napoli deve vendere: l'arrivo di Raspadori - che ad oggi è in vantaggio su Simeone - passa per le cessioni di Petagna, Ounas o Politano. Repubblica conclude: "L'intenzione è quella di regalare un colpo ad effetto a Spalletti per avere più soluzioni nel corso di una stagione ricca di impegni. Raspadori e Simeone sono fronti caldi".