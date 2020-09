Ramadani studia il futuro di Koulibaly, CorSport: PSG e United sono ancora interessati? Altrimenti si verificheranno margini per rinnovare col Napoli

Calciomercato Napoli - Il Manchester City ha formulato la sua ultima offerta per l’acquisto di Koulibaly, sessanta milioni di euro, ma il Napoli non l’ha ritenuta sufficiente. Niente da fare, come racconta il Corriere dello Sport:

“Kalidou viene valutato ottanta milioni almeno, venti in più. La realtà sembra facilmente comprensibile: se il Napoli non abbasserà le pretese, il Manchester City non andrà oltre: dovrà necessariamente migliorare la sua proposta se vorrà riaprire il discorso, altrimenti bisognerà capire insieme con Ramadani, il manager di Kalidou, cosa fare. Ovvero: se il Paris Saint-Germain o lo United sono ancora interessati e soprattutto in grado di soddisfare le richieste del Napoli; oppure se esistono ancora i margini di un rinnovo con ritocco dell’ingaggio (attualmente da sette milioni a stagione, bonus compresi)”