Cm.it - Raiola arrivato nel ritiro del Napoli, si parlerà di Bernardeschi. La Juve offre anche Douglas Costa per Milik [FOTO]

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Mino Raiola è arrivato nel ritiro del Napoli di Castel di Sangro. Ad immortalare il momento la foto pubblicata da Calciomercato.it, che aggiunge come uno dei temi di questo faccia a faccia sarà Federico Bernardeschi nell'ottica di uno scambio con la Juventus che porterebbe Milik a fare il percorso inverso. Ma non è tutto. A quanto pare, infatti, oltre all'ex Fiorentina ed a Luca Pellegrini, la Juve avrebbe proposto al Napoli anche Douglas Costa. Agnelli punta ad uno scambio alla pari e non vuole inserire un conguaglio economico da riconoscere agli azzurri, mentre si potrebbe trattare l'inserimento di un giovane nell'operazione. Raiola lavora anche per ammorbidire la posizione delle parti e De Laurentiis in persona vuole sbloccare la trattativa.

