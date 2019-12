Raiola: "Con Ibrahimovic la serie A acquisterebbe appeal. Come andrà a finire? Non mi sbilancio, vedremo quello che accadrà"

Ci siamo quasi? Probabile, giocoforza il countdown sta per volgere al termine. Tuttavia, con i fenomeni, il colpo di scena può essere meno "scenografico" di quanto si possa pensare: "Come andrà a finire? Non mi sbilancio, vedremo quello che accadrà. Di certo, se tornasse, la Serie A aumenterebbe l'appeal, sia a livello tecnico che televisivo. Quanti Paesi accenderebbero la tv ogni week-end…"

Per adesso Mino Raiola preferisce non andare oltre. Sul tavolo c’è il futuro di Zlatan Ibrahimovic, l'agente dello svedese e di tanti altri assi del calcio sa che il momento è decisivo. Il Milan attende e non vede l’ora di ufficializzare la parola "ritorno", ma occhio alla concorrenza: non perdono le speranze Bologna e Napoli, la prima destinazione alla quale Zlatan pensò dopo aver deciso di salutare i Los Angeles Galaxy. Da quelle parti, però, il periodo è delicato: per questo il Diavolo è convinto di essere ancora in pole position.