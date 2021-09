RAI, Venerato: "Panchina Verona, Maran l'alternativa a Tudor. Su Cagliari-Semplici..."

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport ed esperto di mercato, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il primo allenatore esonerato è Di Francesco e la priorità è Igor Tudor, che però deve liberarsi prima dalla Juventus. L'alternativa è Maran. Forse potrebbe avere un'altra chance Semplici al Cagliari, ma i sardi in ogni caso stanno valutando il profilo di Liverani. Al di là di questo, se prendi un allenatore completamente diverso dal predecessore non puoi mandarlo via dopo sole tre giornate".