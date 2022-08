Rai, Venerato: "Meret sta cercando squadra, in arrivo Sirigu con Kepa"

Calciomercato Napoli - Arrivano aggiornamenti su Meret e Sirigu come vice di Kepa a Napoli. Rivoluzione in porta da parte della SSC Napoli con Spalletti che sarà accontentato.

Ecco le ultime sulla trattativa per il trasferimento di Meret dal Napoli al Leicester. Ciro Venerato ne ha parlato nel corso del TG Sport di Rai 2, ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Meret sta cercando squadra, potrebbe andare al Leicester che sta per cedere Schmeichel. In queste ore il Napoli sta dando il prestito Contini alla Sampdoria, lo rimpiazzerà molto probabilmente Sirigu non appena arriverà Kepa e partirà Meret”.