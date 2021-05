Rai, Venerato: "Allegri attende il Real Madrid, ha rivelato agli amici di Pescara di essere rimasto colpito dalla rosa del Napoli"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato di Rai Sport è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Per Allegri a Napoli bisognerà aspettare cosa accadrà a Madrid. Florentino Perez vuole tenere Zidane, ma se dovesse andare via ci sono Allegri e Raul. In caso di scelta di Raul allora per Allegri resta il Napoli. Difficile che torni alla Juve, Agnelli dovrebbe cambiare troppo, mentre all'Inter per ora resta Conte. Allegri ai suoi amici di Pescara ha detto che la rosa del Napoli gli piace".