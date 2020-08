RAI, Venerato: "Allan sarà dell'Everton entro il 10 settembre, Boga il preferito di Gattuso per la fascia

Ultime notizie mercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Entro il 10 settembre Allan sarà un nuovo calciatore dell’Everton. Si sta discutendo delle rate, dei bonus e delle percentuali da destinare agli agenti, con il Napoli che pretende che vengano pagate dagli inglesi. E’ stato già comunicato a Tottenham, West Ham, Atletico Madrid ed Inter che è già tutto fatto. Lozano è più dentro che fuori dal progetto. Bernardeschi piace ma Gattuso gli preferisce Under, a cui preferisce a sua volta Boga. Mi arrivano messaggi di forti smentite per Douglas Costa. Per Veretout è lunga perché al momento la Roma non vuole cederlo. Alla lunga però le cose potrebbero cambiare”.