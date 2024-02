Rai, Venerato: "ADL pronto a ricoprire d'oro Conte, gli farebbe scegliere il ds: due i nomi"

Antonio Conte nuovo allenatore del Napoli? Arrivano aggiornamenti importanti che riguardano la possibilità di questa trattativa tra il club azzurro e l'ex allenatore di Inter e Juventus. Perché ora ci sono delle nuove notizie che riguardano quanto potrà accadere in estate.

Durante la Domenica Sportiva su RaiDue Ciro Venerato ha riferito le ultime sul futuro della panchina del Napoli:

Al Meazza aleggiava la presenza di Antonio Conte. De Laurentiis vorrebbe convincere l'ex ct del Napoli. Ma Conte è contesa al Milan, con Ibra che lo vorrebbe, non la dirigenza rossonera. A Napoli intanto De Laurentiis vorrebbe coprire di oro Antonio Conte, e fargli scegliere un direttore sportivo fidato. Un ds come Petrachi o come Faggiano. Mentre Pioli rappresenta la giusta alternativa"