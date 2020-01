RAI, Venerato a CN24: "Stretta finale Napoli-Lobotka, manca un milione e mezzo per definire l'operazione: chiusura ad un passo!"

Ultimissime mercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport ed esperto di mercato, ha fatto il punto sulle ultime notizie in casa Napoli ai microfoni di CalcioNapoli24. Ecco quanto da lui affermato:

"Stretta finale per Lobokta. Balla un milione e mezzo di euro divisi tra bonus e commissioni ai 4 agenti. Giuntoli un'ora fa ha offerto 18 milioni di euro più 2 di bonus legati alle qualificazioni in Champions League nelle prossime 5 stagioni. Ci siamo. Slovacco ad un passo. Ore frenetiche per chiudere questa operazione al più presto"