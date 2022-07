Rai, Venerato a CN24: "Il Napoli ha contattato Bremer, arrivata la risposta! Valutazioni anche su Cisse e Bailly"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato ai microfoni di CalcioNapoli24 Tv durante la trasmissione Speciale Calciomercato ha confermato quanto anticipato nei giorni scorsi al Tg Rai Sport: "Bremer è promesso all'Inter, il Napoli lo sa perché aveva contattato Bremer e il suo agente, ma avevano già un accordo con l'Inter. Il Napoli ha fatto un'offerta di 3 milioni più 2 di bonus difficilmente raggiungibili per Ostigard. Il club azzurro è forte dell'accordo che ha col giocatore, visto che il Torino aveva offerto 10 bonus compresi per prenderlo. Ci sono anche i nomi di Cisse dell'Olympiakos e Bailly del Manchester United nel mirino per la difesa".