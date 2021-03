Calciomercato Napoli, questione rinnovi. Insigne tra un anno avrà il suo contratto in scadenza. Secondo quanto riportato dai colleghi della Rai con Ciro Venerato alla Domenica Sportiva, l'ultimo vertice per il rinnovo naufragò quando c'era Raiola ad assisterlo. Insigne al momento punta al momento a migliorare il suo attuale ingaggio, fermo oggi quasi a 5 milioni di euro annui. Sarà dura trovare una sintesi tra domanda e offerta, soprattutto in caso di mancata Champions League.