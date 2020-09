RAI - Rinnovo Hysaj, ieri vertice importante: contratto fino al 2025 per 15 milioni complessivi! Nessuna offerta da 70 milioni per Koulibaly

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla “Domenica Sportiva”. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Napoli è fermo al palo per Koulibaly perché non arriva l’offerta da 70 milioni né dal Manchester City né dal Paris Saint Germain. Ieri vertice importante per il rinnovo di Elseid Hysaj. Cinque anni per 15 milioni complessivi con bonus alla firma e buonuscita in caso di cessione. Si va verso la fumata bianca”.