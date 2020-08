Rai - Non solo Under e Veretout, la Roma pensa ad una maxi operazione con il Napoli! Proposti altri quattro giocatori: la risposta del club

Ultime calciomercato Napoli. Ciro Venerato, giornalista Raisport, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Da Londra, dopo il summit di mercato della Roma, si lavora agli affari con il Napoli. Per quanto riguarda il gradimento dei capitolini per Milik, oltre che di Under e Veretout, si è parlato di Fazio, Cristante, Pau Lopez e Kluivert in orbita azzurra. Nessuno di questi nomi però farà breccia su Gattuso. Al momento il Napoli appare l'unico club in Italia vicino ai giallorossi, come testimoniato dal benvenuto dato da De Laurentiis a Friedkin. I contatti tra le società sono quoitidiani, con il Napoli che ribadirà di essere interessato a Under e Veretout mentre lascera passare gli altri profili".