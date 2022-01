RAI - 'No' secco del 16 dicembre di De Laurentiis, Insigne voleva restare a Napoli a queste cifre: i dettagli

Ciro Venerato, giornalista esperto di calciomercato della Rai, ha parlato nel corso di Domenica Sportiva di Lorenzo Insigne:

"Il 4 gennaio Insigne ha firmato col Toronto, ma il 16 dicembre l'agente di Insigne, spinto da Lorenzo, chiama De Laurentiis. Dice: caro presidente, Insigne vuole rimanere anche confermando l'attuale stipendio di 5 milioni più bonus. No secco di De Laurentiis, che è rimasto sulla sua offerta di 3,5mln più 1,5 di bonus quasi impossibili da raggiungere: si tratta di 40 gol+assist complessivi stagionali. Dopo quel 'no' secco, Pisacane con D'Amico, intermediario del Toronto, ha avviato la trattativa per l'MLS. Martedì Pisacane spiegherà in una conferenza stampa i motivi dell'addio.