Ciro Venerato, giornalista Rai, ha parlato di calciomercato ai microfoni della Domenica Sportiva:

"Smentiamo la voce su Navas. Giuntoli chiese tre mesi fa un report sui portieri in uscita: smentita per l'ingaggio da 9mln più 4 di bonus richiesto. Meret è vicino alla firma. Per quanto riguarda il secondo portiere c’è Sirigu, l’offerta del Napoli è di 250mila euro + 250mila di bonus, lui chiede 1mln".