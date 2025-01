Calciomercato Napoli¬†-¬†Ciro Venerato, esperto di calciomercato, √® intervento nel corso della ‚ÄúDomenica Sportiva‚ÄĚ in onda su Rai 2, riportando alcuni¬†aggiornamenti sul mercato del Napoli e la caccia al sostituto di Kvaratskhelia:¬†

"Zaccagni si √® tirato fuori, il Napoli era disposto a intavolare un‚Äôoperazione con la Lazio, magari offrendo 30 milioni pi√Ļ Ngonge che piace a Baroni, ma il ragazzo anche lui fino a giugno non intende muoversi.¬†Mentre il Bologna ha detto di no per Ndoye".¬†