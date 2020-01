Rai - Llorente non andrà a Milano, l'Inter chiude il mercato con Eriksen! 'No' al Napoli per Esposito

Ultime Calcio Napoli - Ciro Venerato, giornalista esperto di mercato, ha parlato a Calcio Totale: Speciale Calciomercato, in diretta su Rai Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Marotta e Ausilio mi dicono che il mercato in entrata è chiuso, Giroud non andrà all'Inter, Vecino resta in nerazzurro e Llorente non andrà all'Inter. Se dicono che il mercato è chiuso, probabilmente sarà così e non arriverà l'attaccante: Eriksen potrebbe fungere infatti anche da seconda punta, nel 3-5-2, avendo poi anche Esposito per il quale han detto 'no' anche al Napoli interessato. L'agente di Llorente mi conferma che il Napoli gli ha comunicato che lo spagnolo resterà in azzurro".