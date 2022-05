RAI - Koulibaly-Napoli, weekend di intense trattative: PSG alla finestra, la situazione

Napoli Calcio - In attesa di scoprire le prossime amore di mercato dopo i recenti annunci di Aurelio De Laurentiis, tiene banco soprattutto la questione relativa a Kalidou Koulibaly in casa Napoli. Antonello Perillo, collega della Rai, offre un aggiornamento in merito attraverso i propri canali social:

Weekend di trattative intense tra Napoli e l’entourage di Koulibaly con De Laurentiis a lavoro, come scritto stamane, per un accordo in qualche modo in linea con la politica sugli ingaggi e dire no al Psg che senza ds è alla finestra. Occhio però: serve clima più sereno.