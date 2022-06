RAI - Napoli ha chiesto Nandez al Cagliari, arriva con una cessione. Nome nuovo per la porta

Napoli - Il Napoli continua a lavorare in ottica calciomercato. Chiesto Nandez al Cagliari appena retrocesso in Serie B e per la porta spunta un nuovo nome. Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto ai microfoni della ‘Domenica Sportiva Estate’:

“Il Napoli ha chiesto al Cagliari il prestito di Nandez, che rimpiazzerà Demme che andrà via.

Per quanto riguarda il portiere c’è un nuovo nome: è Tatarusanu del Milan, oggi c’è stato un colloquio tra il Napoli e l’agente del giocatore Chiodi”.