RAI - C'è l'intesa col Verona per Kumbulla! ADL vuole un terzino e rilancia per Petagna: le ultime

Calciomercato Napoli - Dopo due centrocampisti e un attaccante, il mercato del Napoli non è chiuso. Importanti aggiornamenti arrivano con Ciro Venerato da RaiSport durante il programma 'Calcio totale': "L'ultim'ora in casa Napoli è un colloquio tra Giuntoli e il Ds del Verona per Kumbulla: l'affare è praticamente chiuso per giugno sulla base di 15 milioni più 5 di bonus. Ora però va trovato l'accordo con l'agente, perché anche per Amrabat era fatta col club e poi il calciatore ha iniziato a guardarsi attorno seguito anche da Fiorentina e Roma".

Mercato Napoli, un terzino e un attaccante nel mirino

Nel mirino c'è anche un giocatore al posto di Ghoulam: "Si cerca un terzino sinistro e Ghoulam rischia di finire fuori lista. Il mercato del Napoli non è chiuso. La decisione arriva direttamente da De Laurentiis: serve un giocatore sulla fascia sinistra. I nomi sono Giannoulis, Tzimikas e Koutris. Chances inferiori invece per Rodriguez".

Aperto anche il discorso per l'attacco: "L'Inter prenderebbe volentieri Llorente e il giocatore andrebbe volentieri da Conte, ma il Napoli dovrebbe prendere un attaccante. Il nome che ha fatto Gattuso è Petagna e c'è stata una nuova offerta in giornata. Da 20 milioni si è passati a 22 + 2 di bonus facimente raggiungibili. Il giocatore ha già detto sì, il invece club frena ma il pressing di Giuntoli continua. Non è escluso che si possa bloccare ora l'affare in vista dell'estate, ma a quel punto non partirebbe Llorente".