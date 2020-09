RAI, Antinelli: "Spavento alle spalle, stasera Insigne titolare! Di Lorenzo potrebbe trovare spazio con l'Olanda"

Ultime notizie calcio Napoli – Alessandro Antinelli, giornalista della RAI, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"C’è stato uno spavento dopo lo scontro tra Insigne e Meret. L’attaccante però stasera è in campo ed è centrale per lo sviluppo tecnico e tattico della Nazionale. Con lui in avanti ci saranno Belotti e Chiesa. Meret, quando arrivò in Nazionale, fu definito da Buffon come il migliore della nuova generazione. Di Lorenzo potrebbe giocare contro l'Olanda".