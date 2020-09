RAI - Addio Koulibaly, i contatti con il PSG non si sono mai interrotti! Manchester City vicino a Koundé del Siviglia

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport Ciro Venerato, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Manchester City vicino a Koundé del Siviglia e Koulibaly mollato? Mi ripeto: quando un giocatore è sul mercato, alle condizioni stabilite da De Laurentiis parte. Ad oggi non mi arrivano notizie relative ad un Sokratis già mollato o un Koulibaly al quale è stato comunicato di ritenersi fuori dai programmi. Il PSG in rosa ha già quattro centrali, le telefonate col Napoli non sono mai state interrotte ma più passano i giorni e più calano le possibilità di una cessione. Fin quando Ghoulam non verrà ceduto, Karbownik non arriverà dal Legia Varsavia”