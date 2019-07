Rafael Leao-Napoli, sondaggio confermato: il calciatore gradisce l'idea di essere allenato da Ancelotti, ma il Lille spara alto [ESCLUSIVA]

Il Napoli vira su un nuovo attaccante? A quanto pare sì, stando a leggere cosa scrive l’edizione odierna del quotidiano francese L’Equipe. Il nome del nuovo obiettivo? L'attaccante portoghese del Lille, classe 1999, Rafael Leao, autore di 8 gol in 24 partite dell'ultima Ligue 1.

Rafael Leao-Napoli, sondaggio confermato

Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24 Live, il sondaggio del Napoli trova conferma, il club azzurro sta tastando il terreno e non si può parlare ancora di trattativa: l’interesse c’è ed è ricambiato da parte del calciatore e del suo entourage, che gradirebbero non poco la soluzione napoletana, anche e soprattutto per la presenza di un allenatore come Carlo Ancelotti. La richiesta economica del Lille? 40 milioni di euro per cedere Rafael Leao, è questa la valutazione fatta dal presidente Gérard Lopez.

Chi è Rafael Leao

Attaccante completo, rapido e veloce, molto fisico e bravo nel gioco aereo, è abile nel dribbling e nell'uno contro uno, oltre che avere buona tecnica individuale. Per le sue caratteristiche è stato paragonato a Pierre-Emerick Aubameyang. Ha il fisico da centravanti ma grandi doti tecniche e una falcata che lo ha fatto soprannominare dai media francesi «nuovo Mbappé».