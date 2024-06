Rafa Marin-Napoli, TMW conferma: accelerata per chiudere, pronto il contratto al giocatore

Calciomercato Napoli, accelerata per Rafa Marin: arriva la conferma anche da TMW. Il club sta infatti provando a chiudere per il difensore del Real Madrid.

Mercato Napoli, si stringe per Rafa Marin

Pronta una proposta da 7 milioni di euro al club spagnolo e nel frattempo si lavora anche per il contratto al calciatore con scadenza fissata nel 2029. Un rinforzo - evidenziano i colleghi - che non escluderò ovviamente Alessandro Buongiorno che resta l'obiettivo numero uno per la retroguardia, mentre sarebbe leggermente più indietro Mario Hermoso.