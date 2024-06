Calciomercato Napoli, può arrivare dalla Spagna il primo acquisto estivo dell'era napoletana di Antonio Conte. Arrivano conferme autorevoli, infatti, in merito a Rafa Marin dal Real Madrid.

Calciomercato Napoli, accelerata per Rafa Marin

"Napoli e Real Madrid hanno in programma nuovi aggiornamenti per l'affare Rafa Marín. Il Napoli vuole chiudere la trattativa il prima possibile, considerando Rafa Marín come un'opportunità disponibile sul mercato; aspettando il via libera del Real Madrid", informa infatti l'esperto di mercato Fabrizio Romano.