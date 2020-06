Calciomercato Napoli - Il Napoli fa sul serio per Cenzig Under: anche il collega Raffaele Auriemma conferma quanto vi abbiamo raccontato in esclusiva.

Mercato Napoli, accelerata per Under

Secondo quanto infatti riferito durante Radio Marte, l'affare, finora gestito dai direttori sportivi, ora è passato direttamente nelle mani di Aurelio De Laurentiis e Guido Fienga. C'è ottimismo, anche perché i rapporti tra le due società sono ottimi dopo l'affare di un anno fa per Kostas Manolas.