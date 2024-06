Radio Kiss Kiss Napoli - Se parte Simeone pronto l’assalto a Omorodion: la situazione

Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Non sono previste al momento cessioni, se non da monitorare la vicenda legata alla clausola di Osimhen. Si ritornerà alla logica: per un’uscita corrisponderà un’entrata. Manna lavorerà ai rinnovi di Kvara e Di Lorenzo. Vi tranquillizzo sul georgiano, le schermaglie che provengono dall’agente e dal papà sono un gioco affinché venga aumentato l’ingaggio.

Due giocatori sono assolutamente in uscita: Zanoli e Simeone. Nel ruolo di Zanoli c’è Mazzocchi, invece al posto dell’argentino arriverà un altro attaccante. Il Napoli, infatti, con la partenza dell'argentino potrebbe dare l’assalto a Omorodion dell’Atletico Madrid, attaccante spagnolo di origini nigeriane e perno dell’Under 21. L’Atletico parte da una richiesta altissima, occorrerebbero 30mln di euro. Al posto di Osimhen, invece, potrebbe arrivare Lukaku, per l’attaccante del Chelsea bisogna aspettare la fine dell’avventura del Belgio agli Europei".