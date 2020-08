"Qui sono felice", nel rinnovo di Zielinski clausola altissima e ritocco pesante dello stipendio: i dettagli

Calciomercato Napoli - Centoquaranta caratteri, che in sintesi faranno un sì: e ci vorrà - poco o tanto, chissà - ma ormai ci siamo, perché è (quasi) tutto scritto, non solo le cifre e la durata ma anche la clausola. Tutto è pronto per il rinnovo del centrocampista polacco del Napoli Piotr Zielinski, come racconta il Corriere dello Sport:

"Zielinski l’ha lasciato intuire in epoca non sospetta («qui sono felice») e ora che la fumata azzurra sta per levarsi, potrà sentirsi sempre più a casa sua. Quattro anni c’è stato, altri quattro (almeno e a scanso di imprevedibili novità) ci resterà. Napoli è casa sua, dopo che De Laurentiis gli ha ritoccato l’ingaggio (intorno ai tre milioni a salire) e che eventuali estimatori dovranno assaltare quel bunker della «rescissoria» che ondeggia in prossimità dei cento milioni di euro"