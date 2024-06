Quattro delusioni che hanno spinto Vanderson a un passo dal ritiro: la storia dell'esterno seguito dal Napoli

Calciomercato Napoli, Antonio Conte vuole una freccia sulla fascia. Perché nelle sue esperienze ha sempre avuto un esterno più di contenimento e un altro invece più di sfondamento totale: basti pensare ai casi di Achraf Hakimi all'Inter o Ivan Perisic al Chelsea. Ora tale nome sembra sia stato individuato inVanderson de Oliveira Campos, talentuosissimo 22enne brasiliano di proprietà del Monaco che sembra possa avere un futuro alla Maicon secondo le prospettive e le qualità di un calciatore che ha già attirato le attenzioni di diversi club europei. Tant'è che il Monaco non spara poco: si parla infatti di 30 milioni di euro.

La storia di Vanderson, l'esterno del Monaco che piace a Conte

Un bel po' di soldi per un giocatore che è stato a un passo dal ritirarsi dal calcio. Ora il talento verdeoro vive un momento di apice destinato a vette ancor più alte con queste premesse, ma è stato vicinissimo allo sconforto totale qualche anno fa che lo ha quasi spinto a gettare la spugna.

La sua esperienza calcistica parte quando aveva soli 11 anni e fu approvato per il settore giovanile del Rondonopolis nel Mato Grosso. Inizialmente giocava come mezzala salvo poi liberare il suo strapotere offensivo sulla corsia anni più tardi. A 16 anni, però, arrivano delusioni a iosa che mettono il calciatore a durissima prova: tutti bocciati ai provini con Londrina, Santos, Atlético Mineiro e Fluminense. Una mazzata tremenda per un ragazzo che inizia a sentirsi inadeguato, non all’altezza.

L’ultimissima chance è stato il Rio Branco a San Paolo grazie a un progetto finanziato da Sandro Hiroshi, ex attaccante del campionato verdeoro e oggi procuratore: questo test fu superato positivamente da Vanderson che fu rappresentato proprio dallo stesso ex giocatore a capo dell’agenzia. E’ qui che gli cambiano ruolo col quale poi riesce a incidere particolarmente, tanto da attirare le attenzioni di Palmeiras e Fluminense che appare dunque pentito per il ‘no’ di poco tempo prima.

A sbaragliare la concorrenza però è il Gremio che lo ingaggia promuovendolo anche in prima squadra appena una stagione più tardi. Fino all'exploit totale e alla cessione per 11 milioni di euro al Monaco. Prossima tappa il Napoli? Chissà.