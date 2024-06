Chi è Vanderson che piace al Napoli: la svolta grazie ad un infortunato ed un soprannome ingombrante in Brasile | FOCUS

Tra le richieste di Antonio Conte a Giovanni Manna ed Aurelio De Laurentiis c'è quella di prendere un laterale destro in grado di ricoprire tutta la fascia. Nella mente del nuovo allenatore, Di Lorenzo sarebbe il braccetto di destra di una linea difensiva a tre. Il modulo che ha in mente Conte per gli azzurri è il 3-4-3. Tra i nomi che piacerebbero al Napoli è spuntato fuori quello di Vanderson del Monaco. Scopriamo chi è questo calciatore brasiliano che milita nella Ligue 1.

Chi è Vanderson del Monaco: storia, ruolo e curiosità

Calciomercato Napoli - Nato il 21 giugno 2001, Vanderson de Oliveira Campos, noto semplicemente come Vanderson, è entrato nelle giovanili del Grêmio nel 2018, crescendo insieme nella divisione Under 18 della squadra. Formatosi come centrocampista, si è fatto rapidamente notare ed è entrato in prima squadra nel ruolo di terzino destro. Ha esordito tra i professionisti il 27 dicembre 2020 nella vittoria per 2-1 contro l’Atlético Goianense. Ha segnato il suo primo gol in massima serie pochi giorni dopo contro il Bahia (2-1). Terzino moderno e d’attacco, Vanderson ha giocato 59 partite con il Grêmio (5 gol, 3 assist), dove ha esordito in Copa Libertadores e Copa Sudamericana, l’equivalente della Champions League e dell’Europa League in Sud America.

Arrivato al Monaco nel gennaio 2022, si è subito messo in luce segnando 2 gol e fornendo 3 assist nei primi sei mesi. Si conferma anche nella stagione successiva, guadagnando la sua prima dal commissario tecnico della Seleção contro la Guinea nel giugno 2023. In questa stagione ha collezionato 23 presenze con 3 gol ed 1 assist.

La storia personale di Vanderson è davvero particolare. Il suo arrivo al Gremio rappresenta un clamorosa mossa del destino. Fino al 2018, Vanderson giocava nel Rio Branco-SP. Un osservatore del Gremio fu mandato a seguire per la squadra per un centrocampista che però diede forfait all’ultimo minuto. Il Rio Branco-SP perse 6-0, ma lo scout del Gremio segnalò il nome di Vanderson che fu poi acquistato. Due anni dopo, questo ragazzo sconosciuto debuttò in prima squadra firmando anche il primo contratto da professionista. Per le doti tecniche e atletiche, in Brasile hanno definito Vanderson come il “Nuovo Maicon”. E’ un calciatore che predilige la fase offensiva anche se al Monaco ha imparato anche ad essere abile in fase di non possesso. Con il club monegasco ha un contrato in scadenza nel 2028.