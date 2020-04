Quanto costa Milik? Tuttosport: De Laurentiis ha già comunicato a Giuntoli che non potrà costare meno di 50mln, Juve pronta alle contropartite

Notizie Calcio - Ma qual è il prezzo del cartellino di Milik? Se lo chiede l’edizione odierna di Tuttosport, in relazione alla voce che vorrebbe la Juventus molto interessata all’attaccante del Napoli:

“De Laurentiis ha già comunicato a Giuntoli che il prezzo non potrà essere inferiore a 50 milioni. Cifra alta? No, se la Juve inserisce il cartellino di uno dei calciatori di cui è proprietaria: riflessioni su Bernardeschi, il profilo di maggior interesse è Romero, argentino attualmente in forza al Genoa, dove la Juventus lo ha lasciato in prestito. L’agente non ha escluso che questa operazione possa andare a buon fine”