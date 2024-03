Quando si ritira Insigne? Spunta una data per l'ex capitano del Napoli

Insigne-Toronto, non si sta rivelando un’avventura di passaggio come in molti hanno ipotizzato sin dall'inizio. A due anni dal trasferimento dall’altra parte del mondo, e nonostante le continue indiscrezioni di un possibile ritorno in Europa, l’attaccante di Frattamaggiore ha proseguito con costanza la sua avventura canadese nonostante gli alti e bassi personali e di squadra.

C'era chi era pronto a scommettere su un rientro nel vecchio continente dopo una sola stagione, giusto il tempo di gonfiarsi il portafoglio per poi rimettersi subito in gioco a livello competitivo, e invece non è stato così. L'ex capitano del Napoli, piuttosto, sembra felice dell'esperienza di vita oltre che del percorso professionale in corso.

La nuova vita di Insigne in Canada

Inevitabile che ci sia una nostalgia di casa di Napoli, ma nel frattempo sta apprezzando e si sta godendo di questa nuova vita. "Toronto è una città uguale a tutte le altre grandi città metropolitane del mondo. Ha uno standard di istruzione così elevato che è così importante per me e per i miei figli. E il multiculturalismo di questa città anche è incredibile, darà ai nostri figli una tale apertura mentale nei confronti del mondo e delle persone", ha rivelato il calciatore in un'intervista di un anno fa.

Quando si ritirerà Insigne: la possibile data

Non solo per i figli e la moglie che stanno vivendo lì con lui ma anche per se stesso. "Posso andare a prendere i miei figli a scuola, ascoltare la loro giornata e guardarli fare sport. Posso portare anche il cane a fare una passeggiata, cosa che non avrei mai potuto fare prima", ha aggiunto. Insomma, Insigne ha raggiunto un nuovo equilibrio di vita.

E alla soglia dei 33 anni e con un contratto fino al 2026, non è da escludere a questo punto che possa terminare lì la sua carriera. Ovviamamente non ci sono indicazioni certe, anche perché solo il diretto interessato può saperlo, ma ha già detto che vuole onorare il vincolo contrattuale e questo potrebbe essere un indizio.

Possibile, altrimenti, un'ultimissima avventura nella stagione 2026/27 a 36 anni? Le vie del calciomercato sono infinite, ma tutto lascia pensare che il futuro di Insigne sia già piuttosto tracciato. "Sono concentrato sul calcio giocato, mi sento male a solo pensiero di smettere", ha dichiarato di recente in un suo rientro in città. Ma in fondo lo sa eccome che il momento si sta avvicinando. Il destino è ineluttabile. Per tutti.