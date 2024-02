Erede Insigne al Napoli, il retroscena: "Era lui il primo obiettivo di Giuntoli"

Calciomercato Napoli, spunta un retroscena a distanza di mesi sul sostituto di Lorenzo Insigne in azzurro. Di fatto lo è diventato a gran sorpresa Khvicha Kvaratskhelia, poi protagonista assoluto del terzo scudetto napoletano, ma doveva o poteva esserlo qualcun altro secondo i piani iniziali di Cristiano Giuntoli.

Chi doveva essere l'erede di Insigne

A svelare il tutto è il collega Sivler Mele intervistato da InterNapoli: "Traoré è un calciatore fortissimo, molto duttile e che ti offre anche più soluzioni nello scacchiere tattico, tant'è che se non avesse attraversato quei mesi difficili di cui tutti sappiamo, fatico a credere che il Napoli sarebbe riuscito ad acquistarlo. Già ai tempi del Sassuolo Giuntoli aveva pensato a lui come possibile erede di Insigne, ora sono ansioso di vederlo all'opera".

Calciomercato Napoli, l'ex agente conferma

Una riprova arriva anche dalla dichiarazioni di Antonino Imborgia, ex agente di Traoré, intervenuto oggi a Radio Crc: “Ho ricevuto una telefonata da De Laurentiis quando ero ancora agente del ragazzo, una lunga telefonata, l’estate prima dello scudetto, dove il presidente mi chiedeva notizie del giocatore.

Poi, non so come è finita tra Napoli e Sassuolo, ma quando ha saputo dell’ingaggio che Traorè percepiva al Sassuolo e quanto era costato al club che lo pagò 16 milioni più bonus, l’ho sentito più freddo. Il Napoli però, nella persona di De Laurentiis, l’ha sempre apprezzato: il club aveva Traorè in testa già da tempo".

Alla fine è arrivato, ma come alternativa a Kvaratskhelia. Come cambiano le cose in pochi mesi.