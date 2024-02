Quale squadra allenerà Antonio Conte? Ha dato un indizio

C'è grande attesa per il ritorno in panchina di Antonio Conte pronto a firmare con una nuova squadra in vista della prossima stagione. Perché l'allenatore è pronto a tornare a lavorare con un club.

Ci sono delle novità importanti che riguardano la possibile prossima scelta che andrebbe a fare Antonio Conte per tornare ad allenare visto che ha intenzione di provare a lasciarsi alle spalle l'ultima esperienza vissuta in Inghilterra col Tottenham dove ha deciso di presentare le dimissioni dopo alcuni problemi di strategia e di ambizione con la società londinese. Adesso c'è la sera possibilità che l'allenatore possa di nuovo tornare nel campionato italiano, considerando che ci sono delle notizie importanti riguardo quello che può accadere proprio in estate.

Conte

Diverse le società che si sono interessate ad Antonio Conte in Serie A in questi mesi per provarlo a riportare in Serie A, perché ora la scelta dell'allenatore sembra andare verso questa direzione. Il tecnico italiano spera di poter andare a firmare con un club di Serie A per provare a restare anche più vicina alla propria famiglia e cercare di costruire un progetto vincente che possa dargli soddisfazioni anche personali in vista del futuro.

Calciomercato: prossima squadra Conte, l'indizio

Napoli - E' un momento decisivo per quello che sarà il futuro dell'allenatore italiano pronto a prendere la decisione definitiva. Perché si è parlato tanto in questi mesi e sono anche arrivate molte offerte per Antonio Conte pronto a firmare con una nuova squadra, con la speranza che possa restare in Italia per molti. Ma salvo sorprese sembra essere proprio questa la scelta del tecnico italiano che dopo anni all'estero è pronto a fare ritorno di nuovo in Italia dove ha già allenato Juventus e Inter tra le grandi squadre.

Antonio Conte

Adesso si può aggiungere una nuova squadra nel palmares di Conte perché ci sono Milan, Roma, Napoli e un ritorno alla Juventus che prendono quota. Anche per i bookmakers l'allenatore potrebbe diventare presto il prossimo allenatore di una di queste squadre italiane. Intanto, ora sarebbe arrivato anche un indizio di mercato importante direttamente dallo stesso Antonio.

"La storia dice che nei miei club sono sempre arrivati in una situazione difficile. Io costruisco sempre". Questo l'indizio che ha voluto dare Conte riguardo la sua prossima squadra che andrà ad allenare. Tra le società che sembrano più in un momento di difficoltà al momento ci sono Napoli e Roma, ma anche Juventus e Milan stesso non vivono un periodo felice considerando la loro storia.