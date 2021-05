Quale futuro per Insigne? Da evitare il limbo già capitato con altri tre azzurri

Ultime notizie Napoli - C’è l’incognita Insigne nel futuro del Napoli? Decisamente sì, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Contratto che scade tra dodici mesi, una imprudenza che si è ripetuta dopo che Milik ha avuto la possibilità di essere ceduto ad un valore nettamente inferiore da quello di mercato e Hysaj e Maksimovic si sono addirittura svincolati a parametro zero. Ma un capitano, non può restare in quel limbo, senza correre il rischio poi di doversi imbattere in questioni psicologiche al primo incidente di percorso”