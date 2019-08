PSV, Van Bommel: "Lozano in panchina perchè già venduto? Assolutamente no, scelta tecnica! Stasera non mi è servito"

Calciomercato Napoli - Hirving Lozano già venduto al Napoli? Per adesso, assolutamente no. Stasera l’attaccante messicano è rimasto in panchina per tutto il match tra Twente e PSV Eindhoven, valido per la prima giornata di Eredivisie.

Hirving Lozano, attaccante messicano del PSV Eindhoven

Lozano-Napoli, parla Van Bommel

Mark Van Bommel, allenatore del PSV Eindhoven, ha rilasciato alcune dichiarazioni a FOX Sports dopo il pareggio: